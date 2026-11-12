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Seyahat AJet’ten Anadolu’dan Almanya’ya direkt uçuş atağı
Seyahat

AJet’ten Anadolu’dan Almanya’ya direkt uçuş atağı

Yeniakit Publisher
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AJet’ten Anadolu’dan Almanya’ya direkt uçuş atağı

AJet, 2027 yaz sezonunda Çukurova, Samsun, Trabzon, Sivas ve Gaziantep’ten Almanya’nın çeşitli kentlerine direkt uçuşlar düzenleyecek.

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet; yaz sezonunda Anadolu’dan Almanya’ya uçuş ağını genişletiyor. AJet; Çukurova, Samsun, Trabzon, Sivas ve Gaziantep’ten Almanya’nın 6 farklı kentine direkt seferler başlatıyor. Haftada yapılacak toplam 34 karşılıklı sefer, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşların memleketlerine ulaşımlarını kolaylaştırırken, yaz tatilinde yeni rotalar keşfetmek isteyen misafirlerine de farklı seyahat alternatifleri sunacak. AJet’in Anadolu’dan Almanya’ya yapılacak direkt seferlerinin biletleri satışa çıktı.

KEREM SARP: ANADOLU’DAN ALMANYA’YA 26 DİREKT HAT

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp yeni hatların açılacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kerem Sarp, “Kısa süre önce Bodrum ve Dalaman hatlarımızı duyurmuştuk. Bugün de Almanya ile Trabzon, Samsun, Sivas, Çukurova ve Gaziantep arasındaki 26 yeni direkt hattımızın biletlerini satışa sunuyoruz.” dedi.

AJet’in Anadolu’dan Almanya’nın 6 farklı kentine gerçekleştirileceği seferlerin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın memleketlerine seyahatlerini kolaylaştıracağı ve bölgesel turizme katkı yapacağını belirten Sarp, “Bu seferlerle Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın memleketlerine ve sevdiklerine aktarmasız ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Yeni bağlantılarımızın Anadolu’yu keşfetmek isteyen misafirlerimize daha fazla seçenek sunacağına ve bölge turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak misafirlerimize daha fazla noktaya erişilebilir ve güvenli seyahat imkânı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

AJET, ALMANYA’NIN 6 KENTİNE HAFTADA 34 SEFER YAPACAK

AJet, 2027 yaz tarifesi kapsamında Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a haftada 7 karşılıklı sefer düzenleyecek. Samsun Çarşamba Havalimanı ve Trabzon Havalimanı’ndan Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a haftada 24 sefer planladı. Sivas – Köln hattında haftada 2, Gaziantep – Düsseldorf hattında ise haftada 1 karşılıklı sefer yapılacak.

ANADOLU’DAN ALMANYA’YA İLK SEFER NİSAN 2027’DE

AJet’in Çukurova seferleri ile Samsun’dan Düsseldorf ve Münih’e yapılacak seferleri ve Trabzon’dan Frankfurt ve Stuttgart’a yapılacak seferleri Nisan 2027 itibarıyla başlayacak. Anadolu’dan Almanya’nın kentlerine olan diğer tüm direkt seferler ise Haziran 2027 itibarıyla planlanıyor.

YAZ DÖNEMİNDE BODRUM VE DALAMAN’DAN ALMANYA’YA DİREKT SEFERLER

AJet, Anadolu hatlarının yanı sıra 2027 yaz döneminde Dalaman ve Bodrum’dan Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover ve Münih olmak üzere Almanya’nın 5 kentine direkt seferlerin biletlerini satışa çıkarmıştı.

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