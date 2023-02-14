Ajax'ın kaptanından büyük alçaklık! Tepkiler çığ gibi... Dikkat çeken pazubandı kararı

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, futbol dünyasından da Türkiye için destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dünyanın 5 büyük ligin yaşanan bu büyük yıkın sonrası resmi maçlar öncesi saygı duruşu kararı alınırken, Hollanda ekibi Ajax'ın Sırp takım kaptanı Dusan Tadic'ten tepki çeken bir hamle geldi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası futbol dünyasından ülkemize destek mesajları ve yardımlar yağmaya devam ederken, dünyanın 5 büyük liginde oynanan resmi maçlar öncesi saygı duruşu yapılarak bu acının paylaşılması kararı alınmıştı.

Bu liglerden biri de birçok Türk futbolcunun top koşturduğu Hollanda Ligi'nde de bu uygulama yapılırken, takım kaptanları afetzedeler için özel olarak hazırlanan pazubantlarıyla sahaya çıktı.

Bu takımlardan biri de Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax olurken, takımın Sırp kaptan Dusan Tadic'ten tepki çeken bir hamle geldi.

Ligin 21. hafta karşılaşmasında Waalwijk ile karşılaşan Ajax'ta Tadic özel olarak hazırlanan bu pazubandanı takmadığı, Sırp oyuncunun pazubandında 3 tane 'X' olduğu görüldu. 34 yaşındaki futbolcunun bu tutumu tepki çekti.

Yaşanan bu olayın tepki çekmesinin ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Ajax'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, konuyla ilgili konuşurken, Hollandalı eski futbolcu Türkiye ve Suriye'ye destek pazubandının takılmamasının nedeninin kulüp kararı olduğunu dile getirdi.