Ajax-Benfica maçı ne zaman saat kaçta! Ajax-Benfica maçı canlı izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Son 16 turu rövanş maçında Ajax ile Benfica karşı karşıya gelecek. Peki, Ajax-Benfica maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Ajax ile Benfica karşı karşıya gelecek. Peki, Ajax Benfica maçını hangi kanal veriyor şifresiz mi?
Ajax-Benfica maçı ne zaman saat kaçta! Ajax-Benfica maçı canlı izle!
Ajax ile Benfica 15 Mart Salı gecesi Türkiye saatiyle 23.00'te karşı karşıya gelecek, İspanyol haem Del Cerro Grande'nin yöneteceği ma Exxen platformundan naklen yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport maçı şifresiz naklen yayımlayacak. İki ekip arasındaki ilk maç 2-2 sona ermişti.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu 16 Mart Çarşamba gecesi tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi yarı final kuraları ise 18 Mart Cuma günü çekilecek.
Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek. İlk maçlar 26-27 Nisan 2022, ikinci maçlar 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. 2021-2022 Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.