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Aizonai Antik Kenti’ne sezonun ilk turları başladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne ilgi her geçen gün artıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
Aizonai Antik Kenti’ne sezonun ilk turları başladı

Hafta sonu öğrenciler Aizonai Antik Kenti ve dünyanın ilk borsa binasını ziyaret ederek Çavdarhisar Kaymakamlığı’nın görevlendirdiği rehber eşliğinde binlerce yıllık tarihi mekanlar hakkında bilgiler alıyorlar.

Tavşanlı’dan özel bir tur organizasyon ile haftasonu Çavdarhisar’a gelenortaokul ve liseöğrencilerinin öğretmenleriyle beraber düzenlediği Aizonai Antik Kenti ve Dünyanın İlk Borsa Binası ziyaretinde, öğrenciler ve öğretmenler binlerce yıllık kalıntılar hakkında bilgilendirildi.

Öğrencilere dünyanın ilk borsa binasının nasıl kurulduğunu anlatan Rehber Hüseyin Karaaslan, yaptığı bilgilendirmede, ’’Bu yapı 1970 Gediz depreminden sonra açığa çıkartılan yapılardan bir tanesi. 1970 Gediz depreminde Çavdarhisar ilçemizin merkez camisi yıkılır. Daha sonra köylülerimiz toplanıyorlar ve buraya yeni bir camii inşa edelim diyorlar. Yıkılan caminin molazları kaldırırken burada görmüş olduğunuz yuvarlak yapının taşları açığa çıkıyor. O dönemde Alman arkoloji mühendisleri burada çalışma yapmakta ve açığa çıkan taşları incelemeye başlıyorlar. Diyolarki, buraya cami yapamazsınız, burası antik dönemde etin ve balığın taze satıldığı pazar yeridir. Buradaki pazar yeri Milattan sonra 301 yılına kadar et ve balık satışı için kullanılmış. Ancak 301 yılında enflasyonla mücadele başlıyor. Mücadele yöntemi ise imparator tarafından maksimum fiyatlar belirleme şekli oluyor. İmparator bir kararname yayınlıyor ve Roma İmparatorluğu’nun bütün şehirlerine gönderiyor. 301 yılında bu kararname gelir ve buranın duvarlarına yazılır. 301 yılından itibaren artık bu yapı borsa olarak adlandırılır’’ dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
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