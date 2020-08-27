ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) olan ais.osym.gov.tr adresi ile milyonlarca öğrenciye hizmet sağlamaktadır. ÖSYM sınavları ile ilgili aday işlemlerinin yürütüldüğü, takip edildiği bir platform olan ÖSYM AİS ile sınav tercihleri, sınav başvuruları, sınav tarihleri, sınav durumu gibi ÖSYM sınavları ile ilgili birçok detaya ulaşılabilir.

ÖSYM AİS’ten hangi işlemler yapılır?

ÖSYM AİS, ÖSYM’nin düzenlediği tüm sınavlar için kurulmuş bir sistemdir. ÖSYM AİS üzerinden nasıl giriş yapılacağını bilmiyorsanız bu sorunun cevabını yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz. AİS’e giriş yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

AİS’e nasıl giriş yaparım?

ÖSYM AİS aday işlemleri sistemini ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir sınava kayıt yaptırmak sınavla ilgili bilgi almak, sınav sonuçlarına ulaşmak ve sınav tercih işlemlerini yürütmek için kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle ÖSYM AİS giriş yapma adımlarını takip edin.

İlk olarakais.osym.gov.tr adresine girin. Ardından açılan sayfanın sağ üst tarafında yer alan e-devlet ile giriş yap veya sisteme giriş seçenekleri bulunmaktadır.

Sisteme giriş seçeneğinden t.c. kimlik numarası ve ÖSYM tarafından daha önce edinilen şifre ile giriş yapılır.

Bir diğer seçenek ise e-Devlet ile ÖSYM ekranına giriş yapmaktır. Bunun için ise ana sayfadan e-devlet ile giriş yap seçeneğine tıklayarak e-devlet bilgilerinizi, e-devlet şifrenizi girerek ÖSYM AİS sistemine giriş yapabilirsiniz.

AİS nasıl indirilir?

ÖSYM AİS uygulamasını telefonunuzdan tabletinizden veya bilgisayarınızdan daha rahat bir şekilde kullanabilmeniz için ÖSYM tarafından hazırlanmış olan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan indirmeniz mümkün.

ÖSYM aday işlemleri sistemi uygulamasını App Store mağazasından indirmek için tıklayınız

ÖSYM aday işlemleri sistemi uygulamasını Play Store mağazasından indirmek için tıklayınız

ÖSYM'nin uygulaması olan AİS, günün her saatinde bilgilendirmeye ve sorgulamaya açık bir sistemdir. Tek yapmanız gereken ÖSYM şifrenizi edinmek ve internete bağlı bulunduğunuzu kontrol etmektir. Şifre ve internetinizden emin olduktan sonra ÖSYM AİS ekrandan sınav tercih işlemleri, sınavı başvuruları, sınavların açıklanıp açıklanmadığına dair son durum gibi çeşitli işlemleri görüntüleyip sorgulayabilirsiniz.

AİS uygulaması milyonlarca öğrencinin gün içerisinde binlerce kez girdiği, çok yaygın kullanılan ÖSYM tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınavlara girecek her aday ÖSYM AİS ekranı ile ilgili işlemleri bilmesi gerekir. Zira ÖSYM adaylara kolaylık sağlayabilmek için internet aracılığıyla üzerinden öğrencilerin işlemlerini yürütmektedir. Dolayısıyla ÖSYM AİS Türkiye'de eğitimde en sık ve yaygın olarak kullanılan eğitim sistemlerinden biridir.