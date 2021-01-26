Apple‘ın en gelişmiş kulak içi kulaklığı AirPods Pro’nun yenisi, olası adıyla AirPods Pro 2 için sorgulamalar başladı.

AirPods Pro 2 tanıtımı ne zaman yapılacak?

Apple’ın kablosuz kulaklık pazardaki AirPods serisi devam ediyor. Aileye AirPods Max modelini ekleyen Apple, yakında bir modeli daha bünyesine eklemeye hazırlanıyor. İşte bu model yüksek ihtimalle isimsel olarak AirPods Pro 2 ya da ikinci jenerasyon AirPod Pro olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu modelin 2021 yılının ilk çeyreğinde kesin olarak tanıtımı yapılacak. Yani kulaklık şubat ya da mart ayında satışa çıkarılacak.

Modelin ilk sürüm ile aynı tasarıma sahip olması ancak genel olarak çok daha iyi halde geleceği tahmin ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre Pro’larda ANC özelliği olacak, normal AirPods’ta ise ANC özelliği bulunmayacak.