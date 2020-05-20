Airbus dışında dünyada sadece Türkiye’de yapılabiliyor

Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemlerinin de Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanacak olmasının hem ülkenin dünya havacılık bakım onarım sektöründe tanınırlığının artırmasına hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

Başka ülke uçaklarına da bakım

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli A400M Retrofit Proje Subayı Hava Mühendis Üsteğmen İsmail Barış Sağlam, Türkiye’nin envanterinde 9 adet A400M olduğunu hatırlatarak "Bu uçaklar helikopter ve tank taşıyabilir. Yüksüz olarak Türkiye’den ABD'ye kadar yakıt ikmali yapmadan uçuşunu yapabilir. Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkede görev almaktalar. Türkiye bu projede toplam 10 uçağı tedarik etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar 9 uçak envanterimize girmiş, 10. uçağın ise 2022 yılında envanterimize girmesi planlanmaktadır. Bu 9 uçağın sadece tedarik edilmesi değil, bakım ve idame işletmelerini de yapmaktayız. Hafif bakımı yapabilen ülkeler var ama biz her ikisini de yapıyoruz. Airbus haricindeki ilk ağır bakımı biz yaptık. Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımları ise 3 ayda tamamladık. Hem uçakların bakım süreleri kısaldı hem de maliyet düştü. Aynı zamanda retrofit yani versiyon yükseltme ve tasarım değişikliklerinin yer aldığı bir paketi de uçağa uygulayacağız. Bu uygulamayı da Airbus dışında bizden başka yapabilen yok. Sadece Türkiye'nin uçakları değil diğer ülke uçaklarının bakımlarını da tesislerimizde yapıyoruz” bilgilerini verdi.

Türkiye’nin envanterinde 9 adet bulunan ‘Uçan Kale’ veya ‘Koca Yusuf’ lakaplı A400M’ler, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentindeki 32’si Türk 42 kişinin tahliyesinde ve Türkiye’den 79 ülkeye gönderilen yardımlarda görev aldı.