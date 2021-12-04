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Aktüel Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber
Aktüel

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber

Antalya'da ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve üzerinden öğretmen kimliği çıkan Hamza Yılmaz denizde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:45:00 -
Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu! Acı haber

Antalya'da ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve üzerinden öğretmen kimliği çıkan Hamza Yılmaz (28) denizde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkında meydana geldi. Parktaki vatandaşlar, deniz üstünde kıyafetleriyle birinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla beraber parka polisin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 100 metre açıkta hareketsiz şekildeki kişiyi bota aldı. Kıyıya çıkarılan kişinin görevlilerce yapılan incelemesinde; hayatını kaybettiği tespit edilirken, üzerinden de Hamza Yılmaz adıyla öğretmen kimliği çıktı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmazın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin yaptığı araştırmada, Yılmaz'ın 14 Kasımda Batman'daki ailesinin yanından ayrıldığı, 3 Aralık günü Ankara'dan Antalya'ya gidiş için otobüs bileti aldığını açık unuttuğu mailden gören ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Yılmaz'ın Ankara'dan bu sabah saatlerinde otobüsle Antalya'ya geldiği öğrenildi.

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