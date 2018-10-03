0553 313 94 23

Aile hekimlerinde yeni dönem

Aile hekimlerinin de e-reçete uygulamasına geçişi amacıyla ön çalışmalar sürüyor. Pilot uygulama İzmir’de başlatıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:12
Aile hekimlerinde yeni dönem

İlaçta sahte reçetenin engellenmesi ve kırtasiye masraflarını azaltarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması amaçıyla başlatılan e-reçete uygulamasının kapsamı genişliyor. Bu doğrultuda ekim ayı başı itibariyle işyeri hekimleri ve huzurevleri için e-reçeteye geçiş süreci başlamıştı. Aile hekimlerinin de e-reçete uygulamasına geçişi amacıyla ön çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıda, aile sağlığı merkezlerinin bu sisteme entegrasyonunun sağlanması amacıyla pilot uygulamanın başladığı bildirildi.

İlk uygulama İzmir’de

Bu kapsamda İzmir’deki görev yapan tüm aile hekimlerinin reçetelerini e-reçete olarak hazırlamaları istendi. İzmir’de gerçekleşecek pilot uygulamayla ortaya çıkabilecek olası sorunlar belirlenecek.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 07:12
  1. Türkiye
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. İzmir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM'de feci kaza! Takla attı, kurtulup kaçtı!
    1. TEM'de feci kaza! Takla attı, kurtulup..
    2. Çoğu kişi bilmiyor! Günlük 67 lira..
    3. ABD’yi böyle dolandırmışlar! 'Şeytani..
    4. İşte Erdoğan’ın Merkel’e verdiği o..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. S.Arabistan'ın İstanbul..
    7. Yerli malı logo raflarda yerini aldı
    8. Aile hekimlerinde yeni dönem
    9. FETÖ kasasını korku ele verdi
    10. Arınç Gül'e sahip çıktı ve çok sert..
    11. Sokak olaylarıyla başbakan olmuşu…..
    12. Görür görmez ihbar ettiler… Şoför..
    13. Esnaf ikiye bölündü… ‘Ekmek’ kavgası!
    14. 31 ülke için tehdit gibi açıklama… 40..
    15. Fırsatçılar oraya da el attı! Fiyatlar..
    16. ABD bu haberle kaynıyor! Trump'ı..
    17. Bomba iddia! Fenerbahçe'de Cocu'nun..
    18. Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe yorumu:..
    19. Nihat Kahveci'den Ali Koç'a gönderme:..
    20. İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı