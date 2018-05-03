Aile hekimleri obeziteye savaş açtı

Türkiye’de yüzde 30’lara yükselen obezite sıklığının sağlığı tehdit ettiğini söyleyen İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kudbettin Demir, obeziteyle mücadelede aile hekimlerinin daha etkili rol alabileceğini belirtti. Obezitenin birçok sebebi olduğunu ve mücadelenin anne karnında başlaması gerektiğinin altını çizen Dr. Demir “Obezitenin oluşumunda birçok faktör var. Bazıları henüz anne karnında iken oluşuyor. Annenin hamileliği sırasında yiyip içtikleri, egzersiz yapıp yapmadığı, doğumun şekli ve emzirme bu faktörler arasında yer alıyor. Aile hekimi ile gebelik planlaması ve gebelik takibi sırasında yakın iletişim içinde olan anne adayları bebeklerinin ileriki yıllarda obez olmasının önüne geçebilirler” dedi.



İLK 6 AY ANNE SÜTÜ ŞART



Aile hekimlerinin normal doğumu ve anne sütünü teşvik ettiğini belirten Dr. Demir, “Yapılan çalışmalar normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde ileriki yaşlarda obezitenin daha düşük oranda ortaya çıktığını gösteriyor. Ayrıca obezitenin gelişiminin engellenmesinde ilk 6 ay anne sütü alınması önemli. Ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü verme oranı yüzde 9. Diğer aileler, bebeğin gelişiminde herhangi bir problem olmamasına rağmen henüz 2 aylıktan itibaren ek gıdaya geçiyorlar. Bu da obeziteyi artırıyor. Çocuk izlem sürecinde, aşırı kilolu çocukların hareket ve beslenmelerinin düzenlenmesinde de aile hekimleri etkili olabilir ” dedi.