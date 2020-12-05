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Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamlarını durdurdu
Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamlarını durdurdu

Çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş siteleriyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Tespit edilen online alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:34:00 - 2020-12-05 15:50:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamlarını durdurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.

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