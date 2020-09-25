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Aktüel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."
Aktüel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:33:55 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."
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