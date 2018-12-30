Aile bütçesine karışan haram paradan nasıl tevbe edilir?
Evimizin geçimi için uğraşırken kazancımıza haram para bulaşırsa tevbe için izleyebileceğimiz bazı yollar var. Ama öncelikli olarak tevbemize sıkıca sarılmalı ve Allah'ın rahmetini sığınmalıyız.30 Aralık 2018 Pazar 13:03
Karışan haram para, şayet birinin malına aitse o para götürülüp iade edilecektir.
Bunun alternatif çözümü olamaz. Başka ihtimalde, birisine ait olmayan paraysa (rüşvet, kumar, işlem hatası vs.) yine illa ki tövbe edildikten sonraki durumdan bahsedilmek kaydıyla para götürülüp bir yere sadaka verilecektir.
Para götürülüp sadaka verileceği zaman, çoluk çocuğumuz aç kalacaksa tövbeye sağlam olarak tutunulup Allah’ın rahmetine sığınılacaktır, böyle bir durumda parayı sadaka vermek gerekmez.
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