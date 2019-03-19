AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Dava yeniden görülecek.
19 Mart 2019 Salı 11:34
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Demirtaş davası, AİHM Büyük Daire'den yeniden görülecek.
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