AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Dava yeniden görülecek.

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti. Demirtaş davası, AİHM Büyük Daire'den yeniden görülecek. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.