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Eğitim AiHL’ler yabancı dilde marka oldu
Eğitim

AiHL’ler yabancı dilde marka oldu

Hazırlık sınıflı Anadolu İmam Hatip Liseleri yabancı dil öğrenmek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Önceki yıllarda 6 dil öğretilen AİHL’lerde bu yıldan itibaren 9 yabancı dil öğretilmeye başlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:28:00 -
AiHL’ler yabancı dilde marka oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, yabancı dil öğretiminde markalaşan yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin (AİHL), yabancı dil öğrenmek isteyen başarılı öğrencilerin yoğun  ilgisiyle karşılaştığını belirterek, “Önceki yıllarda 6 dil vardı, bu yıl Japonca, Fransızca ve Farsça da eklenerek 9 yabancı dilin öğretimini yapıyoruz.” dedi.

Taban puanları oldukça yükseldi

Nazif Yılmaz, yaptığı açıklamada, yabancı dil öğrenmek isteyen başarılı öğrencilerin ilk tercihleri arasında hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin bulunduğunu ve bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına göre bu okulların taban puanlarının oldukça yükseldiğini söyledi.

5 yıl boyunca burs desteği verilecek

Yılmaz, “Öğrencilerimize Arapça ve İngilizce ile birlikte Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca dillerinden birini en iyi şekilde öğrenme imkanı sunuluyor. Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı ile yapılan bir protokol kapsamında da Japonca, Çince, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Farsça ve Rusça dillerine kayıt yaptıran öğrencilere 5 yıl boyunca burs desteği verilecek” bilgisini verdi.

En yüksek dilimden öğrencilerin tercihi

Nazif Yılmaz, AİHL’lere büyük talep olduğunu da belirterek, “Kartal AİHL 0,01 yüzdelik dilim ile İngilizce, Beyoğlu AİHL 0,81 ile Arapça, Beşiktaş Kız AİHL 1,31 ile Almanca, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL 1,55 ile İspanyolca, Mehmet Emin Saraç AİHL 1,65 ile Rusça, İTO Marmara AİHL 2,08 ile Japonca, Şehit Mehmet Güder AİHL 6,50 ile Çince, Van AİHL 9,03 ile Farsça, Bakırköy AİHL 10,24 yüzdelik dilim ile Fransızca bölümlerine Türkiye genelinden öğrenci yerleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

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