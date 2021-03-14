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Gündem Ahşep ev alevlere teslim oldu
Gündem

Ahşep ev alevlere teslim oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla 2 saatte söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 05:03:00 -
Ahşep ev alevlere teslim oldu

İlçeye bağlı Karaköy köyünde, Halil Balcı'ya ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine, köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domaniç ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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