Ahmet Yiğit kimdir? Ahmet Yiğit nerede yakalandı?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit yakalandı. Lefkoşa Büyükelçiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Ahmet Yiğit'in, FETÖ yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cü Ahmet Yiğit'in, Hatay 1'inci Sulh Ceza Hâkimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 'aranıyor' kaydı olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında 'firar' durumunda olduğu, emniyet mahrem yapılanması içinde yönetici olduğu ve o dönem Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu 'FETÖ abisi' ve ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydı bulunduğu tespit edildi.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit'in, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alındığı bildirildi.