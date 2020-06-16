Ahmet Veli "Online teknik servis programları iş yükünüzü hafifletir"

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, online teknik servis programları ile esnafların ve iş verenlerin iş yükünün hafiflediğini, program ile arızalı cihazların hemen tespit edildiğini vurguladı.

Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, online teknik servis programları oluşturulduğunu, esnafların ve iş verenlerin bu program sayesinde zamandan ve iş yüklerinde hafifleme olduğunu dile getirdi. Veli, “Teknik Servis hizmeti veren firmaların gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde geliştirilmiş, servis kayıtlarını ve opsiyonel olarak işletme muhasebenizi de tutabileceğiniz internet tabanlı bir programdır. Servis hizmeti veren firmaların en büyük ihtiyaçlarından biri, arızalı cihazın servise girişten itibaren takibidir. Bu program ile onarım, teslimat, iptal, fiyatlandırma, giriş vb. tüm durumların takibi sağlanır. Bilsoft Teknik Servis Programı ile bu evrelerin tümünü ister bilgisayarınızdan, ister cep telefonunuzdan hızlı bir şekilde yaparak zamandan tasarruf eder ve iş yükünüzü de hafifletirsiniz. Bilsoft Teknik Servis Programı gelişmiş servis giriş işlemi ile arızalı cihaza dair, cari, marka, model, seri numarası, işlem yapan personel, garanti, şikayet, kişiselleştirilebilir kontrol durumları ve benzeri bir çok özellikle servis girişini gerçekleştirebilirsiniz” dedi.