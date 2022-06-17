Ahmet Taşgetiren'e bak sen! Yuh olsun sana

Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Ahmet Taşgetiren, iktidarın Türkiye'de zorlukları göremediğini iddia ederek, Kemal Kılıçdaroğlu yalakalığına soyundu. "Erdoğan da Bahçeli de hayatın içinde değil. Arabalarına benzin – mazot doldurmuyorlar, ev kirası vermiyorlar, market alışverişi yapmıyorlar, toplu taşımaya binmiyorlar. Hayat mı bu?" herzelerini yumurtlayan Taşgetiren, "Epeyce bir süredir Kılıçdaroğlu, bir anlamda partisinin ve kendisinin aidiyet sınırlarını aşan bir yolculuğu sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, tabii, bir 'aidiyet inkarı'nda bulunuyor değil. Ama mevcut aidiyet içinde, tıpkı Ak Parti kadrolarının başlangıçta yaptığı gibi, geniş toplum alanlarıyla buluşabileceği iddiasını ortaya koyuyor" ifadelerini kullanarak, ne denli zıvanadan çıktığını da göstermiş oldu.