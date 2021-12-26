Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görev olduğu 2020 yılı, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü’nün Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminin ibra oylaması gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve Yönetiminin görevde olduğu sürenin idari ve mali açıdan ibrası, genel kurul üyelerine soruldu. Çebi ve Yönetimi, oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ibra oylamalarının ardından yaptığı konuşmada; "Sevgili genel kurul üyeleri, bu saate kadar beklediniz. Hakkınızı helal edin. İbra etmeyen arkadaşlarımın da söylediklerini dikkate alacağıma söz veriyorum. Sosyal medyayı bıraksınlar, kulübün kapısında onları bekliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mayıs ayındaki seçimde de Beşiktaş için gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.