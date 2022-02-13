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Spor Ahmet Nur Çebi hakemlerden yakındı
Spor

Ahmet Nur Çebi hakemlerden yakındı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor maçı öncesi açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 23:04:00 -
Ahmet Nur Çebi hakemlerden yakındı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor deplasmanı öncesi Adana Beşiktaşlılar Derneği gecesine katıldı.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Şehrin iki büyük camiası var. Adanaspor ve Adana Demirspor. BU büyük camialardan biri olan Adana Demirspor ile oynayacağız. Bu sene takım olarak gidişatımız iyi değil. Ancak hakem hatalarından da çok çektik. Çok puan kaybı yaşadık. İlk hakem hatasını da Adana Demirspor maçında yaşamıştık. Yarınki müsabakada inşallah hakem hatası olmaz. Beşiktaşımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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