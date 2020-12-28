Ahmet Necdet Sezer'in teröristleri dışarıda gününü gün ediyor!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Sivas olaylarında gerçek dışı gerekçelerle hapsedilen mazlumlarla, 28 Şubat ve diğer İslami davalarda sadece Müslüman oldukları için ceza verilen mahkumlara yönelik yargı zulmü devam ederken, diğer yanda ise suçları delillerle belgelenerek hapis cezası alan ancak Ahmet Necdet Sezer'in özel affıyla serbest bırakılan gerçek teröristler, ülkemize yönelik ihanetlerini sürdürüyor.

Terörist Abatay, 15'i ağır 27 yıl 16 ay hapis cezası almıştı

Onlardan birisi de Dev-Sol üyesi terörist Yalçın Abatay. Dev-Sol'a yönelik operasyonda bir hücre evinde bazı generallere yönelik suikast hazırlığındayken hedef alınan generallerin evlerine ve işyerlerine ait krokilerle yakalanan Abatay'ın, Ankara'da bombalı eylemlere karıştığı da belirlendi. Terörist Abatay, 29 Haziran 1995 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararı ile 'Silahlı terör örgütünün sair efradı olmak ve birden fazla yere patlayıcı madde atmak' suçlarından 15 yıl ağır hapis, 12 yıl 16 ay hapis ve 1 milyon 40 bin lirada ağır para cezası ile cezalandırılmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, terörist Yalçın Abatay'ı salıverdiği 12 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadelerle duyurulmuştu:

"Adli Tıp Kurumu'nun 21.04.2003 günlü, A.T.No:130/04042003-019204-2447-2472 sayılı raporu ile saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır. / Ahmet Necdet SEZER - CUMHURBAŞKANI"

15 Temmuz ihanetini içki masasında kutladı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, 'Wernike-Korsakoff' hastalığına sahip olduğu gerekçesi ile affedilen terörist Yalçın Abatay, serbest kaldığında 31 yaşındaydı. Bugün Ankara'da yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüren Abatay, sosyal medya hesaplarından 'içki' masalarında pozlar vermeyi sürdürüyor. Öyle ki Abatay'ın yaptığı paylaşımlarda 15 Temmuz hain darbe girişimini de arkadaşları ile birlikte yine 'içki' masasında kutladığı ortaya çıktı.

Terörist Abatay'ın haberi Cumhuriyet'te bile yayınlanmış!

Terörist Abatay'ın tutuklandığı haberi 1993 yılında Cumhuriyet Gazetesinde şu ifadelerle yer almıştı:

"Yüksek rütbeli subaylara suikast düzenlemeyi planladıkları ve çeşitli yerlere bomba atılması eylemini gerçekleştirdikleri gerekçesi ile yakalanan yasa dışı Dev-Sol örgütü üyelerinin sorgulamaları sonucunda; 'Gülnihal Yılmaz, Yalçın Atabay, Yasemin Kadağ, İrfan Ortakçı, Serhan Özdemir, Aşkın Kaya, Polat Han ve Kemalettin Çelik' tutuklandı."

Ahmet Necdet Sezer'in aynı hastalık gerekçesi ile başımıza bela ettiği teröristler

Hüseyin Fevzi Tekin

Terörist Tekin, 1993 yılında 10 adet silahla yakalanmıştı. DHKP üyesi Tekin bu olayda tutuklandı ve 1998'de tahliye edildi. 1999 yılında ise İstanbul Fatih'te bombalı bir eylem düzenleyerek yeniden tutuklandı. 2003 yılında Ahmet Necdet Sezer tarafından Yalçın Atabay gibi hastalık gerekçesi ile serbest bırakıldı. Yunanistan'a kaçan Hüseyin Fevzi Tekin, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi talimatını verdi.

Mustafa Demirer

5 Aralık 1991 yılında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ve şoförü Vedat Dilmaç'i sehit etti. Bu olaydan iki yıl sonra yakalandı. 52 saldırıya karıştığı anlaşılan terörist 2003 yılında Ahmet Necdet Sezer tarafından serbest bırakıldı.

Ökkeş Karaoğlu, Berna-Okan Ünsal

Ökkeş Karaoğlu, 1995 yılında polis aracına saldırı ve jandarma karakoluna baskın olaylarIndan tutuklandı. 2003 yılında Ahmet Necdet Sezer tarafından affedildi. 20 Ekim 2004'te Tunceli'de mehmetçiğimizle çatışmada öldürüldü. O çatışmada öldürülen teröristler arasında Berna-Okan Ünsal çifti de vardı. Terörist çift 1995 yılında 22 yıl ceza almış ve 2003'te Ahmet Necdet Sezer tarafından affedilmişti.

'Ölüm orucu' adlı eylemle aç kalarak, 'Wernike-Korsakoff' raporu aldılar

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in serbest bıraktığı birçok teröristin sağlık raporuna 'Wernike-Korsakoff' rahatsızlığı işlendi. 'Wernike-Korsakoff' adlı hastalığın beslenme bozukluğundan kaynaklandığı öğrenilirken, o dönemki teröristlerin aç kalıp sağlıklarını bozmak için 'ölüm orucu' adını verdikleri eylemi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Gerçek sağlık sorunları yaşayan Sivas mazlumlarına yönelik zulüm sürüyor

Sivas olaylarında gerçek dışı delillerle ceza alarak hapsedilen Sivas mazlumlarına yönelik zulüm ise yaşadıkları gerçek sağlık sorunlarına rağmen devam ediyor. Sivas mağduru Faruk Belkavli'nin geçirdiği ağır epilepsi nöbetlerine rağmen tutukluluğu sürerken, Ahmet Necdet Sezer döneminde serbest bırakılan teröristler ise ülkemize yönelik ihanetlerine 'özgür'ce devam ediyor.