Ahmet Maranki'den doğal cilt maskeleri! Alın kırışıklığına ,yüzdeki kırışıklara bitkisel çözüm: Ahmet Maranki kürleri

Ahmet Maranki kürleri: Doğal cilt bakım kremleri... Cildinizdeki bir çok sorunu Ahmet Maranki maskeleri sayesinde geride bırakabilirsiniz. Maske tarifleri arasında cilt kırışıklıklarını önleyen, cildi nemlendiren ve fazla yağı alarak yağ oranını dengeleyen maskeler yer almaktadır.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başladı. Cildiniz soğuk havalarda daha çok neme ihtiyaç duyabilir. Çünkü cilt mevsim geçişlerinden çok çabuk etkilenir. Soğuk havalarda cilt daha çabuk kurur ve nemini kaybeder. Pul pul dökülme, kızarıklık ve tahriş gibi sorunlar kış mevsimiyle birlikte artar. Cildinizin hasar görmesini engellemek için kış mevsimine hazırlamanız gerekir. Evde cilt bakımı: Ahmet Maranki'den Cildi soğuk havalara karşı güçlendiren bakım önerileri...

Ahmet Maranki Cilt Bakımı Maskesi

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı havuç suyu

1 yumurta

Malzemeleri bir kasenin içine alıp karıştırın ve öncesinde temizlemiş olduğunuz maskeyi cildinize sürün. 15 dakika kadar maskeyi cildinizde beklettikten sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın. Haftada 1 kere düzenli olarak kullanarak cildinize bakım yapabilirsiniz

1 çorba kaşığı bal

1 adet yumurta akı

1 adet çiğ patates

Patatesi rendeleyin ve ardından içine yumurta akını koyun. Ardından bal ekleyip karıştırın ve karışımı cildinize sürüp 30 dakika bekletin. Sürenin sonunda bol su ile cildinizi yıkayıp temizleyin. Haftada 1 kere düzenli olarak kullanıldığında yaşlanma karşıtı etkiler gösterir ve kırışıklıkları giderir.

Ahmet Maranki Yağlı Cilt Maskesi

2 çay kaşığı gül suyu

1 çay kaşığı kil

Malzemeleri karıştırın ve hazırlamış olduğunuz maskeyi cildinize sürüp kurumasını bekleyin. Kil yüzünüzde kuruduktan sonra cildinizi yıkayıp temizleyebilirsiniz. Cildinizde kızarıklık oluşmaması için maskeyi 5 dakikadan fazla cildinizde bekletmeyin. Haftada 1 kere tekrarlayarak cildinizin yağ dengesini eşitleyebilirsiniz.

Cilt Lekelerini Gideren Salatalık Kürü

1 tatlı kaşığı ezilmiş avokado

1 adet salatalık

Salatalıkları soyun ve rondoyla ezin. Ezilmiş avokadoyu da ekleyip karıştırın ve hazırlamış olduğunuz karışımı cildinize sürüp 30 dakika bekletin. Cilt lekelerini gideren salatalık kürü, ince kırışıklıklara da iyi gelecektir.

Ahmet Maranki Cilt Güzellik Maskesi

50 gram süt

10 gram portakal aroması

10 gram yulaf unu

50 gram ılık su

50 gram badem

Bademleri soyup dövün ve ardından içine su, yulaf unu, portakal aroması ekleyin. Karıştırıp elde etmiş olduğunuz maskeyi 1 saat kadar dinlendirin. Ardından içine az miktarda süt ekleyip tekrar karıştırın ve cildinize sürün. Cildinizde 20 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile cildinizi temizleyin. Cildiniz hassas bir yapıya sahipse 5 dakika bekletip yıkamalısınız. 10 günde 1 kere tekrarlayabilirsiniz.

Yüzdeki Kırışıklıklar İçin Muz Maskesi Tarifi

1 adet muzu ezerek püre haline getirin. Daha sonra içerisine pirinç ununu katarak temizlenmiş yüzünüze sürün. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü, bol su ile durulayın. Bu maske, yüzdeki kırışıklıklar giderirken yüzdeki ölü deriyi de temizlemeye yardımcı olur.

Alın kırışıklığına ne iyi gelir bitkisel?

Aminoasit, vitamin ve mineral zengini bir bileşenle cildiniz besler ve yeniler.

Malzemeler. 2 adet havuç

Hazırlanışı Havucun suyunu çıkarın ve sonra yumurtanın beyazı ile karıştırın.

Uygulanışı Bu karışımın maskesini tüm alnınıza sürdükten sonra 20 dakika boyunca bekleyin daha sonra soğuk su ile cildinizi durulayın.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuyan hava sebebiyle cilt bakımınızda değişikliğe gitmeniz gerekiyor. Çünkü mevsim değişimleriyle birlikte cildinizin ihtiyaçları da değişiyor. Cildinizi kışa hazırlamak için basit ipuçları arıyorsanız bu yazımızda mutlaka bir göz atın.

CİLT TİPİNİZİ İYİ BELİRLEYİN

Her cilt birbirinden farklı olur. Cilt bakım ürünleri de cilt tiplerine göre ayrı ayrı belirlenir.

Cildiniz kuru, karma, yağlı, hassas ya da normal olabilir. Cildinize bakım yapmadan önce cilt tipinizi iyi belirlemeniz gerekir. Kullandığınız ürünlerin cildinize uygun olup olmadığına özen göstermeniz gerekir.

Eğer cildinizi temizledikten sonra gergin hissediyorsanız cilt bariyerinizi güçlendirecek, cildinizi yatıştıracak ve sakinleştirecek temizleyicileri tercih edin.

Ancak cildiniz aşırı yağlanıyorsa bunun yerine cilt hücrelerine yoğun hidrasyon sağlayan bitki bazlı seramidler gibi içerik açısından zengin hafif yüz nemlendiricilerine ve vücut losyonlarına başvurmak iyi bir fikir olabilir.

NOT: Yeni bir kış bakım rutini oluşturmak için yaz aylarında kullandığınız ürünleri tamamen değiştirmeniz önerilmez. Sizin için neyin işe yaradığını saklayın!

kış aylarında cildi güçlendiren bakım için

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Alışkanlıklarımız ve çevre her zaman cildimiz üzerinde bir etki bırakır. Çoğu zaman farkında olmadan yaptığınız bazı alışkanlıklar cildinizin zarar görmesine sebep olur.

Bu nedenle, cildimizin dokusunu, parlaklığını vb. yavaş yavaş değiştirebilecek bu alışkanlıkları düzeltmek önemlidir. Günlük rutinde yapılacak basit, yapılabilir değişiklikler, özellikle daha sert geçen kış aylarında cildi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

PEELİNG YAPIN

Ölü cilt hücresi birikiminden kurtulmak ve daha pürüzsüz bir cilt ortaya çıkarmak için haftada en az iki kez peeling yapmayı deneyin.

Peeling yapmak cildinizin nefes almasına yardımcı olur. Salisilik Asit gibi BHA'ların cilt üzerinde peeling etkisi vardır ve cildin daha genç görünmesini sağlar. Cilt yüzeyindeki matlığı ortadan kaldırır.

AŞIRI YIKAMAYIN

Tekrarlanan yıkama, cildin doğal nem bariyerini soyar ve bu da kuruluğa neden olabilir. Sorunu artıran şey, el dezenfektanlarının sık kullanılmasıdır.

Özellikle cildiniz yıkandıktan sonra hala nemliyken ellerinizi günde birkaç kez nemlendirin. Vücut için, losyonu havluyla kuruladıktan sonraki üç dakika içinde veya cilt hala kısmen nemliyken uygulamanız önerilir.

ICAK SUDAN KAÇININ

Banyo sürenizi günde bir kez 5-10 dakika ile sınırlayın ve sıcak yerine ılık su kullanın.

Cildinizin elastikiyetini korumak için sıcak sudan uzak durmanız gerekir. Sıcak su cildin aşırı kurumasına yol açar. Cildinizde kızarıklık, tahriş gibi sorunlar meydana gelir. Cilt aşırı kuruduğu için daha fazla neme ihtiyaç duyar. Cilt sağlığınızı korumak istiyorsanız ılık su kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekir.

NOT: A Vitamini, D Vitamini, çinko ve demir gibi doğru besinleri içeren dengeli bir diyetle cilt bakımınızı destekleyin.

CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN

Genellikle cildinize bakan herkes güneş ışınlarının cilde çok fazla zarar verdiğinizi iyi bilir. Ancak güneş kremleri hep yaz aylarında kullanılır. Oysa kış mevsiminde de cildinizi güneşten korumanız gerekir. Bu sebeple güneş koruyucu kreminizi yanınızdan ayırmamanız gerekir.

Kışın da etkili olan güneş ışınları cildinize temas ettiğinde cilt sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Cildinizi korumak için güneş kremlerini her mevsim bakım rutininize dahil edin. Dışarı çıkmadan 20-25 dakika önce güneş kreminizi sürün ve gün içerisinde mutlaka tazeleyin.

Cilt Bakım Ürünlerini Uygulama Sırası

Adım: Temizleyici (Gündüz ve Gece)

Adım: Maske (Haftada 1 veya 2 defa, Gece)

Adım: Tonik (Gündüz ve/veya Gece)

Adım: Göz Kremi (Gündüz ve Gece)

Adım: Serum (Gündüz ve/veya Gece)

Adım: Lokal Bakım (Gece)

Adım: Nemlendirici Krem (Gündüz ve Gece)

Evde sırasıyla cilt Bakımı

Evde Cilt Bakımı İçin 10 Pratik Yöntem

Cildinizi Temizleyin. Cilt bakımının en önemli kuralı cildinin temizlenmesidir.

Cildinizi Arındırın.

Peeling.

Cildinizi Nemlendirin.

Güneşin Zararlı Etkilerinden Korunun.

Cilt Tipinize Göre Bakım Yapın.

İhtiyacınıza Yönelik Bakım Yapın.

Maskelerle Destekleyin.