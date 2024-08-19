Ahmet Maranki ısrarla tavsiye ediyor! Bakın neymiş: Tiroidleri harıl harıl çalıştırıyor, vücuda can verdi!

Ahmet Maranki'nin önerdiği tiroid kürü, doğal bitkisel içeriklerle tiroid fonksiyonlarını desteklemeyi hedefler. Bu kür, vücuttaki hormon dengesini korumaya yardımcı olabilir ve tiroid sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. İşte tüm detaylar...

TİROİDLERİN ANAHTARI: CEVİZ

Ceviz, sağlık açısından zengin besin değerleri ile bilinen bir kuru yemiştir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde vücudun birçok fonksiyonunu destekler. Özellikle tiroid sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğuna dair çeşitli araştırmalar ve uzman görüşleri bulunur.

TİROİD BEZLERİNİ ÇALIŞTIRIYOR

Tiroid bezi, vücudumuzda metabolizmayı düzenleyen hormonların üretiminden sorumlu olan önemli bir organdır. Bu hormonlar, enerji üretiminden büyüme ve gelişmeye kadar birçok vücut fonksiyonunu etkiler.

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Tiroid bezinin düzgün çalışmaması, hipotiroidizm (tiroid hormonlarının yetersiz üretimi) veya hipertiroidizm (tiroid hormonlarının aşırı üretimi) gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Cevizin içeriğindeki besin maddeleri, tiroid bezinin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir.

TAM BİR OMEGA-3 DEPOSU

Ceviz, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, tiroid fonksiyonlarını düzenleyen ve inflamasyonu azaltan etkileriyle bilinir. Tiroid bezinde inflamasyon meydana geldiğinde bu bezin hormon üretim yeteneği olumsuz etkilenebilir.

Ceviz tüketimi, vücutta inflamasyonu azaltarak tiroid bezinin daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunabilir. Omega-3 yağ asitleri, vücuttaki hormonların dengelenmesine yardımcı olur ve bu da tiroid sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır.

TİROİD HORMONU ÜRETİMİNİ DESTEKLER

Ceviz, antioksidanlar açısından da zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin vücut hücrelerine verdiği zararı nötralize eden maddelerdir. Serbest radikallerin tiroid hücrelerine zarar vermesi, tiroid fonksiyonlarının bozulmasına ve hatta tiroid hastalıklarının gelişmesine yol açabilir.

Cevizde bulunan güçlü antioksidanlar, bu zararı önlemeye yardımcı olabilir ve tiroid bezini serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyabilir. Bu sayede tiroid bezi daha sağlıklı kalır ve hormon üretim kapasitesi korunur.

TİROİD BOZUKLUĞU RİSKİNİ AZALTIR

Cevizin tiroid sağlığına katkıda bulunmasının bir diğer önemli nedeni de içerdiği selenyum mineralidir. Selenyum, tiroid hormonlarının sentezinde kritik bir rol oynayan bir eser elementtir. Tiroid bezinin T3 ve T4 hormonlarını üretebilmesi için selenyuma ihtiyacı vardır. Yeterli selenyum alımı, tiroid fonksiyonlarının optimal seviyede kalmasını sağlar ve hipotiroidizm gibi tiroid bozukluklarının riskini azaltır. Ceviz, selenyum açısından zengin bir besin kaynağı olduğu için düzenli ceviz tüketimi tiroid hormonlarının düzenli ve dengeli bir şekilde üretilmesine katkıda bulunur.

BAKIR VE ÇİNKO İÇERİYOR

Cevizde bulunan bakır ve çinko mineralleri de tiroid sağlığı için önemlidir. Bakır, tiroid bezinin metabolizmayı düzenleyen T3 hormonunun üretiminde rol oynayan bir mineraldir. Çinko ise tiroid hormonlarının aktivasyonunda görev alır ve tiroid bezinin genel sağlığını destekler. Ceviz, bu minerallerin her ikisini de içerir ve bu sayede tiroid fonksiyonlarını destekler.

TİROZİN ÜRETİMİNİ DESTEKLİYOR

Ceviz, tirozin adı verilen bir amino asit içerir. Tirozin, tiroid hormonlarının üretiminde kullanılan temel bir bileşendir. Tiroid bezinin yeterli miktarda tirozin alması, T3 ve T4 hormonlarının üretimini destekler ve tiroid bezinin düzgün çalışmasını sağlar. Ceviz tüketimi, vücudun tirozin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir ve tiroid hormonlarının sentezini destekleyerek tiroid sağlığını koruyabilir.

TİROİD İÇİN CEVİZ KÜRÜ

Malzemeler:

21 adet bütün ceviz içi (lepe)

1 litre pH'ı 7,5 olan alkali su

YAPILIŞI:

21 adet cevizin sadece dışını kırıp içini 1 litre suyun içerisine atın.

Suyu koyduğunuz sürahi ya da kavanozun dışını ışık görmeyecek şekilde kapatın. Burada alüminyum folyo kullanabilirsiniz.

7 gün boyunca ışık görmeyecek bir yerde muhafaza edin.

Her sabah 1 fincan bu sudan için. Suyun içerisinde bekleyen cevizlerden de 1 adet yiyin.