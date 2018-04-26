Ahmet Hakan'ın yerine gelen isimden ilk açıklama geldi!

Ahmet Hakan'ın bırakmasının ardından Kanal D Ana Haber'i NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal'ın sunacağı öğrenildi.



MAYIS AYINDA KOLTUĞA OTURACAK



NTV ekranlarında Gece Bülteni'nden sonra ana haberleri sunmaya başlayan başarılı spiker, mayıs ayında yeni kanalında izleyici karşısına çıkacak. Baykal, haberleri sosyal medya hesabından doğruladı.



"DUALARINIZI BEKLİYORUM"



Spiker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor.️ Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV'ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum" dedi.