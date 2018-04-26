Ahmet Hakan'ın yerine gelen isimden ilk açıklama geldi!
Demirören grup Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan'ı görevinden almıştı. Hakan'ın yerine NTV'nin spikerlerinden Buket Aydın Baykal getirildi.26 Nisan 2018 Perşembe 17:33
Ahmet Hakan'ın bırakmasının ardından Kanal D Ana Haber'i NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal'ın sunacağı öğrenildi.
MAYIS AYINDA KOLTUĞA OTURACAK
NTV ekranlarında Gece Bülteni'nden sonra ana haberleri sunmaya başlayan başarılı spiker, mayıs ayında yeni kanalında izleyici karşısına çıkacak. Baykal, haberleri sosyal medya hesabından doğruladı.
"DUALARINIZI BEKLİYORUM"
Spiker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor.️ Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV'ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum" dedi.
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