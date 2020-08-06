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Siyaset

Ahmet Hakan'dan tuhaf iddia: Erdoğan seçime bu üçlüyle girmek istiyor

Siyasete merakı olan herkesin dilinde "Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e neden ‘Evine dön’ çağrısı yaptı?" sorusunun olduğunu belirten Ahmet Hakan, ihtimalleri saydı. Hakan "Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime 'AK Parti, İYİ Parti ve MHP' üçlüsüyle girmek istiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:06:00 - 2020-08-06 10:08:33
Ahmet Hakan'dan tuhaf iddia: Erdoğan seçime bu üçlüyle girmek istiyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına "Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen" cevabını verdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da 'Bahçeli, Akşener’e neden ‘Eve dön’ dedi' sorusunun cevabını aradığını belirtti ve ulaştığı sonuçları okuyucularına aktardı.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

‘Cumhur ittifakı’, İYİ Parti’yi kendi safına çekmek istiyor... Bu bir.

Devlet Bahçeli’nin “yuva” ya da “ev”den kastettiği MHP değil, ‘cumhur ittifakı’... Bu iki.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime “AK Parti, İYİ Parti ve MHP” üçlüsüyle girmek istiyor. Bu üç.

Bahçeli’nin açıklaması, bu yolda atılan ilk önemli adım... Bu dört.

İYİ Parti cenahıyla kurulan bir temas var mı, bilmiyorum. Ama alttan alta yoklamaların yapıldığı kesin... Bu beş.

Bu girişimin en temel amacı şu: CHP’yi HDP ile baş başa bırakmak... Bu da altı.

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Yorumlar

Sincanlı

Ahmet geceleri her ne kadar sıcak olsada sen yinede üstüne bir örtü al sonra şişe açıkta kalınca üşüyor sonrada vc den çıkamazsın
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TcVatanseverTc

Bu da algı peşinde...Bunun devamı, Akparti zayıfladı o yüzden koalisyona üç ortak ile ancak iktidar olur algısı. İZLEYİN GÖRÜN!
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