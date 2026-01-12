  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yerel yönetimlerdeki beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışan CHP zihniyetine ve Genel Başkan Özgür Özel’e adeta ders verdi. İstanbul’un susuzluktan kırıldığı dönemde Başkan Erdoğan’ın sergilediği "Mazeret değil, hizmet" düsturunu hatırlatan Hakan, muhalefete "İktidara giden yol laf kalabalığından değil, icraattan geçer" mesajı gönderdi.

"Erdoğan bir kez bile mazeret üretmedi"

Ahmet Hakan, köşe yazısında İstanbul’un bidonlara ve tankerlere mahkum edildiği o karanlık günleri hatırlattı. Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı seçilmesiyle tarihin akışının değiştiğini belirten Hakan, o dönemde yapılan devrim niteliğindeki çalışmaları şu sözlerle özetledi: "Bir kere bile 'Bu mesele DSİ’nin meselesidir' demedi. 'Hükümet baraj yapsın' demedi. Görev alanı tartışması açmadı. Ne yaptı ne etti, o su sorununu kökünden çözdü."

CHP'nin "Ağlaşma" siyasetine sert eleştiri

Bugünkü Ankara ve İstanbul yönetimlerinin içine düştüğü acziyeti, sürekli hükümeti suçlama ve mazeret üretme çabalarını eleştiren Hakan, iktidarda kalmanın sırrının fedakarlık olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine seslenen yazar, "Mazeret değil, hizmet üreteceksiniz. 'Öyle oldu, böyle oldu' diye ağlaşmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Laga lugayı kesin, iş yapın!"

Muhalefetin iktidar hayalleri kurarken halkın temel ihtiyaçlarını (su, ulaşım, altyapı) görmezden gelmesini sert bir dille eleştiren Ahmet Hakan, çözümün reçetesini de sundu: "Kısacası Tayyip Erdoğan’dan iktidarı almak istiyorsanız; laga lugayı kesip Ankara’nın su sıkıntısına çare bulmayı başaracaksınız."

Çeyrek asırlık başarının sırrı icraat

Hakan’ın bu çıkışı, halkın sorunlarına kulak tıkayıp sürekli siyasi polemik üreten CHP kanadında soğuk duş etkisi yarattı. Yazı, Erdoğan'ın 25 yılı aşan başarı hikayesinin temelinde "Görev alanı tartışmasına sığınmadan, halkın derdiyle dertlenmek" olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

1
x

