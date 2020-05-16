Ahmet Hakan'dan HDP'ye çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

Bugün konuyu köşesine taşıyan Ahmet Hakan, Sırrı Süreyya Önder'in 'bu iddiasını bir türlü ıspatlayamadığını' söyleyerek İYİ Parti'yi korumaya çalıştı.

Hakan, HDP ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Madem size PKK'nın uzantısı dendiğinde bozuluyorsunuz.

Dün de Ahmet Türk, Meral Akşener’in dilini... 'Ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir dil' diye nitelendirerek Akşener’in açıklamasına bozulduğunu ortaya koydu.

Oysa HDP, 'bozulmak' yerine... Başka şeyler yapmalı. Mesela... 'Biz PKK’nın uzantısı değiliz' diye haykırmayı tercih etmeli. Mesela... 'Biz kendi kararlarımızı kendimiz alırız, PKK da kimmiş' diye meydan okumalı. Mesela... 'Bizi bir terör örgütünün uzantısı olarak gösteremezsiniz' diye ortalığı ayağa kaldırmalı. Mesela... 'Bizi töhmet altında bırakamazsınız, bize iftira atamazsınız' demeli. HDP, bunların hiçbirini ama hiçbirini yapmıyor. Sadece bozuluyor. Neden acaba?"