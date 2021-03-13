Ahmet Hakan'dan CHP'ye salvolar: Beceriksizlikte zirve
Türlü yalan ve iftiralarla hükümeti karalamaya çalışan CHP'nin son skandalı büyük tepki topladı. CHP'li Veli Ağbaba'nın "torununa süt alamayan teyze" diyerek piyasaya sürdüğü Yıldız Bacıoğlu'nun içki masasındaki görüntüleri gündem oldu. CHP yönetimini yerden yere vuran Yazar Ahmet Hakan, "CHP yönetiminin beceriksizliği" denilen şeyin zirvesidir bu" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın basının karşısına çıkarttığı Yıldız Bacıoğlu'nun, sosyal medyaya düşen içki masası fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.
"Ekmek alamıyorum. Torunuma süt alamıyorum, tavuk etini unuttuk, kışı battaniye altında geçirdim, sıcak çorba içemiyoruz" sözleriyle hükümeti hedef alan Bacıoğlu'nun içki masasındaki görüntülerine Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi.
Beceriksizlikte zirve
"Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze" başlıklı yazısında Bacıoğlu skandalını değerlendiren Hakan, beceriksizlikle eleştirdiği CHP yönetimine şu ifadelerle yüklendi:
"Fotoğraflarda Yıldız Teyze’nin hiç de ajitasyon yaptığı gibi bir hayatı olmadığını görüyoruz.
Rakı sofraları, viskiler falan...
“CHP yönetiminin beceriksizliği” denilen şeyin zirvesidir bu.
Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek, bilmiyorum."