Ahmet Hakan'dan bomba Sedef Kabaş yorumu: 'Boş kaleye al da at' diyerek ikram ediyor!

Sedef Kabaş, TELE 1'e konuk olan Ekrem İmamoğlu'na yağdırdığı övgülerle dalga konusu oldu. Sosyal medyada da gündem olan o görüntülere Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bomba bir yorumda bulundu.

Hakan, daha önce bir kitap kaleme alan Sedef Kabaş'tan yeni bir kitap yazmasını beklediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Adını “YALAKALIĞIN İNCELİKLERİ” ya da “YALAKALIK SANATI” koyabilir.

SEDEF KABAŞ VAKASI

SEDEF Kabaş adlı muhalif televizyoncu, çalıştığı muhalif televizyon kanalında Ekrem İmamoğlu ile söyleşi yapıyor.

Söyleşinin en başında Ekrem İmamoğlu’nu öyle bir övüyor, öyle bir yağlıyor, öyle bir ballıyor ki...

Ekrem İmamoğlu bile bakışlarıyla, hareketleriyle, vücut diliyle “Yahu amma abarttı ha” diyor.

Ve uzun yağlamanın ballamanın ardından sıra ilk soruya geliyor.

Sedef Kabaş, yine bir sürü allayıp pullamayla başlıyor sorusuna...

Sonunda ise “Boş kaleye al da at” diyerek pasını ikram ediyor.

Ne görüyoruz bu cıvık cıvık röportajın ardından?

“Sayın Cumhurbaşkanım! Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?” türünde bir soruyla günlerce, haftalarca, aylarca kafa bulan kesimlerden...

“Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz?” sorusunu fersah fersah geçmeyi başaran Sedef Kabaş performansıyla ilgili “tıs” çıkmadığını görüyoruz.

Ama ben en çok buna değil de şuna takıldım:

Sedef Kabaş’ın “SORU SORMA SANATI” diye kocaman bir kitabı varmış.

Sedef Kabaş’tan yeni bir kitap yazmasını bekliyorum ben şimdi.

Adını “YALAKALIĞIN İNCELİKLERİ” ya da “YALAKALIK SANATI” koyabilir.