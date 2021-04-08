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Gündem Ahmet Hakan'dan Aytun Çıray'a gönderme
Gündem

Ahmet Hakan'dan Aytun Çıray'a gönderme

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 104 amiral eskinin darbe imalı bildirisine destek veren ve Meral Akiener’in ‘zevzek’ ifadesine maruz kalan Aytun Çıray’a göndermelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 14:55:00 -
Ahmet Hakan'dan Aytun Çıray'a gönderme

104 amiral eskinin yayınladığı darbe imalı bildiri akşamı açıklama yapan İYİ Partili Aytun Çıray, ”Bildirinin altına imzamı atarım” dedi. Kısa süre sonra konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, Aytun Çıray’ın da desteklediği bildiri için ‘zevzeklik’ ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan’dan Aytun Çıray’a gönderme

Partinin 2 önce gelen ismi tarafından gelen 2 farklı açıklamayı değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Aytun Çıray’a göndermelerde bulundu. Çıray’a çağrı yapan Hakan, “Ya çıkıp Meral Akşener’e “Sen nasıl şahane bir bildiriye zevzeklik dersin ya da çıkıp tüm kamuoyunun önünde “Bir zevzekliğin altına imzamı attım, çok pardon dersin” ifadesini kullandı.

Hakan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle

İYİ Partili Aytun Çıray, bildiriyle ilgili olarak şu tepkiyi verdi:

“Şahane bir bildiri. Altına imzamı atıyorum.”

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, bildiriyle ilgili şu tepkiyi verdi:

 “Zevzekliktir.”

Bu durumda Aytun Çıray’ın şu iki tutumdan birini alması gerekir:

BİR: Ya çıkıp Meral Akşener’e “Sen nasıl şahane bir bildiriye zevzeklik dersin” demesi gerekir.

İKİ: Ya da çıkıp tüm kamuoyunun önünde “Bir zevzekliğin altına imzamı attım, çok pardon” demesi gerekir.

Bakalım bunlardan birini mi yapacak, yoksa ölü taklidi yapmayı mı tercih edecek?

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Yorumlar

Mehmet

Generallerin derdi ahmet haknımı gerdi sen işinebak aslanım.
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