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Medya Ahmet Hakan, "Sevimsizin önde gideni" deyip saydırdı! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi
Medya

Ahmet Hakan, "Sevimsizin önde gideni" deyip saydırdı! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bir insan bu kadar mı sevimsizin önde gideni olur? Bir insana bu kadar mı hiçbir şey yakışmaz? Bir insan bu kadar mı her şeyiyle yapay kaçar?" dediği yazısında, "Dünyada antipatik olduğuna dair konsensüs sağlanmış tek isim Macron’dur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 11:46:00 -
Ahmet Hakan, "Sevimsizin önde gideni" deyip saydırdı! Resmen deliye döndü, ağzına geleni söyledi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bir insan bu kadar mı sevimsizin önde gideni olur? Bir insana bu kadar mı hiçbir şey yakışmaz? Bir insan bu kadar mı her şeyiyle yapay kaçar?" dediği yazısında, "Dünyada antipatik olduğuna dair konsensüs sağlanmış tek isim Macron’dur" ifadelerini kullandı. Hakan, şunları kaydetti:

 

"Trump'ın bütün korkunçluğuna rağmen sempatik bir tarafı vardı. Merkel tartışmasız saygı uyandıran bir liderdi. Kaddafi’nin deli hallerine bile gülüyorduk. İtalya’nın faşisti Meloni’nin bile bayağı bir hayranı var. Hepsini geçtim. Kuzey Kore’nin Kim’i bile bazen dünyanın eğlencesi olabiliyor.

Peki ya Macron?

Bir insan bu kadar mı sevimsizin önde gideni olur? Bir insana bu kadar mı hiçbir şey yakışmaz? Bir insan bu kadar mı her şeyiyle yapay kaçar?

Dünyada antipatik olduğuna dair konsensüs sağlanmış tek isim Macron’dur.

*

O kadar ki...

İnsanlık, sadece Macron faktörü yüzünden Fransa’nın kaybetmesine daha çok sevindi."

 

 

 

 

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Yorumlar

mevlüt

Bende imamoglundan bahsediyor sandim

ramses

AYNEN KATILIYORUM ELİNE SAĞLIK LAK LAK ETMEYİN İŞİM OLMAZ !ADAM DOBRA !ÇOK KONUŞUYOR BAZEN FEVRİ HATA YAPABİLİYOR AMA ;BENCE DÜRÜST BİRİ1
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