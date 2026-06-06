Latif Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu tespiti! Özür yetmez icraat görelim!

Mutlak butlan kararı sonrası yeniden partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak verdiklerinizi kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özür diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin” sözlerini hatırlatan Latif Erdoğan, bu sözlerin yerini bulabilmesi için icraata dökülmesi gerektiğinin altını çizdi.

FETÖ’YÜ CHP’DEN TASFİYE EDEBİLECEK Mİ?

Hiçbir milli endişe taşımayan İnönücü kanadın partiden tasfiye edildiğine işaret eden Erdoğan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, butlan kararıyla eline geçirdiği inisiyatifi ne denli milletin hayrına kullanacak? Konuşmasında şimdilerde olumsuz kabul ettiği konularla ilgili olumlu ne gibi somut adımlar atacak? Mesela, FETÖ’yü CHP’den tasfiye edebilecek mi? Elindeki ciddi ve önemli belgeleri değerlendirebilecek mi? Senelerce kontrollü darbe deyip durduğu hain darbe girişimiyle ilgili yeni pozisyonu ne olacak? Gazzeli kardeşlerimizin lehinde bir çift laf edebilecek mi? İran’a, Lübnan’a uygulanan zulmün karşısında bir siyaset dili kullanabilecek mi? Özgür Özel ile arasındaki zihniyet farkını açıkça deklare edebilecek mi? Yoksa, yerini garantiledikten sonra fabrika ayarlarına dönüp ipe un serme ile mi yetinecek? Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurgulanmış siyasetle mi vakit öldürecek? Elbette bekleyip göreceğiz...”

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...