BM’den kritik uyarı geldi! Yapay zeka su ve enerjiyi kurutabilir

SOĞUTMA İÇİN KULLANILAN SU MİKTARI KRİTİK SEVİYELERE ULAŞABİLİR: Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise veri merkezlerinin su tüketimi oldu. Yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezlerinin soğutulması için kullanılan su miktarının, 2030 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yıllık içme suyu ihtiyacını aşabileceği öngörülüyor. Geçen yıl veri merkezlerinin tek başına Suudi Arabistan'ın toplam elektrik tüketimine yakın enerji kullandığına işaret edilen raporda, gelecekteki büyümenin çevresel etkilerini dengelemek için milyarlarca ağaca ve çok geniş arazi alanlarına ihtiyaç duyulabileceği ifade edildi. BM raporu, yapay zeka alanındaki küresel eşitsizliklere de dikkat çekiyor. Dünya genelinde yapay zekaya özel bulut altyapısına ev sahipliği yapan yalnızca 32 ülke bulunurken, bu kapasitenin yaklaşık yüzde 90'ının ABD ve Çin'in kontrolünde olduğu belirtiliyor. Rapora göre bu durum, teknolojiyi geliştiren ülkeler ile yalnızca kullanan ülkeler arasındaki dijital uçurumu derinleştirirken, madencilik faaliyetleri ve elektronik atıklar nedeniyle çevresel yükün önemli bir kısmı daha az gelişmiş ülkelere kayabiliyor.