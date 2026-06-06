Yahudiler Batı Şeria'da 7 aylık bebeği öldürdü!

İsrail askelrerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir araca açtığı ateş sonucu 7 aylık Filistinli bir bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, olayda yaşamını yitiren bebeğin Sam Fahd Abu Heykal olduğunu açıkladı. Bakanlık, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini, anne ve babasının ise kurşun yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının orta seviyede olduğunu bildirdi.

Ailenin büyükannesi, olayın Tel Rumeyda bölgesinde bulunan 17 numaralı kontrol noktası yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Büyükannenin aktardığına göre aile araçla ilerlerken uzakta İsrail askerleri ve askeri araçlarını görünce durdu.

Büyükanne, daha sonra araçlarına doğru ateş açıldığını belirterek, ilk etapta bunun uyarı ateşi olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Olayı anlatan büyükanne, "Bir kurşun torunumun yüzüne isabet etti, başını delip geçti ve annesinin yanağına saplandı. Aynı kurşun babasının parmağını da sıyırdı" dedi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, El Halil bölgesindeki operasyon sırasında askerlerin üzerlerine doğru hızlandığını düşündükleri bir aracı fark ettiklerini ve bir askerin araca doğru tekli atışlar yaptığını belirtti.

İsrail ordusu tarafından yürütülen ilk incelemede yaralanan kişilerin "olayla ilgisi olmayan siviller" olduğunun tespit edildiği belirtilirken, olayın soruşturulduğu ve bulguların ilgili makamlara sunulacağı ifade edildi.

Ancak İsrail ordusunun Filistinli sivillere yönelik saldırılarla ilgili soruşturmaları genellikle hiçbir sonuç alınamadan sona eriyor.

El Halil'in Tel Rumeyda bölgesi, işgalci Yahudilerle yoğun askeri koruma altında Filistinlilerle iç içe yaşadığı ve sık sık gerginliklerin yaşandığı bölgelerden biri olarak biliniyor.

Avrupa Birliği'nin 2024 verilerine göre işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 700 binden fazla işgalci Yahudi yaşarken, bölgede 3 milyondan fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Mepa News