  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Haziran 1233: İbnü’l-Esîr'in vefatı (Tarihçi, Edip ve Muhaddis) Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti Buca belediye başkanı tutuklandı Uzayda korku dolu anlar! Rusya ve ABD'den sıcak açıklamalar CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Discord hizaya geldi yeniden açılıyor Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tarihi şamar! Sinsi terör planını Beyaz Saray'da çökertti! Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: Ölü ve yaralılar var
Gündem Bakan Gürlek duyurdu: Rahmi Koç'a ayrımcılık ve hakaret soruşturması
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: Rahmi Koç'a ayrımcılık ve hakaret soruşturması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Gürlek duyurdu: Rahmi Koç'a ayrımcılık ve hakaret soruşturması

Rahmi Koç'un katıldığı bir açılış programında sarf ettiği sözler yargıya taşındı. Sosyal medyada ve basında infiale sebep olan görüntüler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de çok sert bir açıklama yayımladı. Bakan Gürlek, "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına göre tartmaz. Mizah adı altında nezaketsizlik hafifletilemez, kabul edilemez. " diyerek yargının kararlılığını vurguladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde iş insanı Rahmi Koç'un kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir iş insanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını kaydetti. Gürlek, adaletin kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre işlemeyeceğini belirterek, yargının insan onurunu ve hukuku korumaya devam edeceğini ifade etti.

Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gürlek, bu tür sözlerin "fıkra" veya mizah adı altında dile getirilmesinin söz konusu yaklaşımı mazur göstermeyeceğini belirtti. Gürlek, kadınların onuruna ve vatandaşlara yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini ifade etti.

"İFADELER, KİM TARAFINDAN SÖYLENİRSE SÖYLENSİN ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı; Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit
Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Gündem

Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti
Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

Gündem

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M Salih

Güzel ve anlamlı bir duruş her insan eşit olarak yaratılmış, insan olabilmek en büyük onur ,Ne kadar fakir parasından başka hiç bir şeyi yok,

Misafir

Rahmi Koç kendini herhalde herzamanki gibi çilingir sofrasında zannetti zira belati şakalar o sofralarda olur ayilmistir ama iş işten geçti enbuyuk hapishane milletin vicdanıdır
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23