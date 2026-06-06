Bakan Gürlek duyurdu: Rahmi Koç'a ayrımcılık ve hakaret soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde iş insanı Rahmi Koç'un kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir iş insanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını kaydetti. Gürlek, adaletin kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre işlemeyeceğini belirterek, yargının insan onurunu ve hukuku korumaya devam edeceğini ifade etti.

Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gürlek, bu tür sözlerin "fıkra" veya mizah adı altında dile getirilmesinin söz konusu yaklaşımı mazur göstermeyeceğini belirtti. Gürlek, kadınların onuruna ve vatandaşlara yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini ifade etti.

"İFADELER, KİM TARAFINDAN SÖYLENİRSE SÖYLENSİN ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı; Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.