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Ekonomi Dünya Bankasından İller Bankası’na kaynak Yerele 191,5 milyon Avro
Ekonomi

Dünya Bankasından İller Bankası’na kaynak Yerele 191,5 milyon Avro

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya Bankasından İller Bankası’na kaynak Yerele 191,5 milyon Avro

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığına işaret ederek "Belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecek" dedi.

Türkiye, Dünya Bankasından "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında 191,5 milyon avro tutarında finansman temin etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

Buna göre, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından İller Bankasına Bakanlık garantisi altında 191,5 milyon avro tutarında finansman sağlanacak.

Projeyle belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım ile içme suyu ve su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

4,5 MİLYAR DOLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir." diye konuştu.

 

 

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