Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu gazeteci Ertuğrul Özkök

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta gazeteci Ertuğrul Özkök konuk oluyor.

Butlan kararı CHP'yi böler mi? Partideki ajan ve hainler kimler? Fenerbahçe Kongresinde hangi tarafı destekliyor? Medya siyaset, medya toplum ilişkisi ve yapay zekanın medyaya etkisi için ne düşünüyor? Kanye West konserine gösterilen alakanın sebebi ne olabilir? Yeni anayasa, terörsüz Türkiye ve bölgemizde bitmeyen savaşlar…

Gündeme dair onlarca soruyu Muharrem Coşkun soracak, Ertuğrul Özkök cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ds7aS4H1fbs

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.