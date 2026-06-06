Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...
Yaz-kış sofraların vazgeçilmezi olan turşu kurumu için bu detayları not etmelisiniz...
Yaz-kış sofraların vazgeçilmezi olan turşu kurumu için bu detayları not etmelisiniz...
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden turşu, hem sağlıklı hem de sofraların vazgeçilmezidir. Ancak uzun süre kütür kütür kalması için bazı püf noktalar gerekir. Ustaların yıllardır uyguladığı yöntemler sayesinde turşuların çıtırlığını koruması artık daha kolay hale geliyor.
Turşunun uzun süre dayanıklı ve çıtır kalması için en önemli adım, kullanılacak sebze ve meyvelerin mutlaka taze seçilmesidir.
Özellikle domates, salatalık, biber ve lahana gibi sebzelerin en tazelerinin seçilmesi, turşunun uzun süre çıtır kalmasına yardımcı olur.
Turşuda kullanılan suyun mutlaka kaynatılıp soğutulmuş ve temiz olması gerektiği de ustalar tarafından özellikle vurgulanıyor.
Turşu yapımında sebze ve meyvelerin iyice yıkanıp temizlenmesi, uygun boyutlarda hazırlanması önemlidir. Kullanılacak kavanoz veya bidonların ise kuru ve hijyenik olması, turşunun uzun süre formunu korumasını sağlar.
Deneyimli ustalara göre turşunun uzun ömürlü ve dayanıklı olmasında en önemli faktörlerden biri de doğru tuz oranının kullanılmasıdır.
Yeterli tuz kullanılmadığında sebzeler kısa sürede yumuşayıp erir ve turşunun bozulma süresi de hızlanır. Doğru tuz dengesi sayesinde turşu hem uzun süre formunu koruyor hem de lezzetinden ödün vermiyor.
Tuz, her ne kadar turşunun formunun uzun süre korunmasında etkili olsa da, fazla tüketimi sonucunda sağlık açısından birçok olumsuz etkilere sebep olabileceğinden, turşu yaparken kullanacağınız tuz miktarına dikkat etmeye ve yeterli miktarda tuz kullanmaya dikkat etmeniz önerilir.
Turşunun kıvamı ve tadı, doğru fermantasyon süreciyle sağlandığından, bu aşamada sıcaklık, ışık ve bekleme süresi oldukça önemlidir. Bu nedenle turşuyu hazırlarken uygun koşullar sağlandığından emin olmanız önemlidir.
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