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Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Yaz-kış sofraların vazgeçilmezi olan turşu kurumu için bu detayları not etmelisiniz...

#1
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden turşu, hem sağlıklı hem de sofraların vazgeçilmezidir. Ancak uzun süre kütür kütür kalması için bazı püf noktalar gerekir. Ustaların yıllardır uyguladığı yöntemler sayesinde turşuların çıtırlığını koruması artık daha kolay hale geliyor.

#2
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Turşunun uzun süre dayanıklı ve çıtır kalması için en önemli adım, kullanılacak sebze ve meyvelerin mutlaka taze seçilmesidir.

#3
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Özellikle domates, salatalık, biber ve lahana gibi sebzelerin en tazelerinin seçilmesi, turşunun uzun süre çıtır kalmasına yardımcı olur.

#4
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Turşuda kullanılan suyun mutlaka kaynatılıp soğutulmuş ve temiz olması gerektiği de ustalar tarafından özellikle vurgulanıyor.

#5
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Turşu yapımında sebze ve meyvelerin iyice yıkanıp temizlenmesi, uygun boyutlarda hazırlanması önemlidir. Kullanılacak kavanoz veya bidonların ise kuru ve hijyenik olması, turşunun uzun süre formunu korumasını sağlar.

#6
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Deneyimli ustalara göre turşunun uzun ömürlü ve dayanıklı olmasında en önemli faktörlerden biri de doğru tuz oranının kullanılmasıdır.

#7
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Yeterli tuz kullanılmadığında sebzeler kısa sürede yumuşayıp erir ve turşunun bozulma süresi de hızlanır. Doğru tuz dengesi sayesinde turşu hem uzun süre formunu koruyor hem de lezzetinden ödün vermiyor.

#8
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Tuz, her ne kadar turşunun formunun uzun süre korunmasında etkili olsa da, fazla tüketimi sonucunda sağlık açısından birçok olumsuz etkilere sebep olabileceğinden, turşu yaparken kullanacağınız tuz miktarına dikkat etmeye ve yeterli miktarda tuz kullanmaya dikkat etmeniz önerilir.

#9
Foto - Uzun süre formunu koruması için... İşte turşu kurarken kütür kütür olması için o püf noktası...

Turşunun kıvamı ve tadı, doğru fermantasyon süreciyle sağlandığından, bu aşamada sıcaklık, ışık ve bekleme süresi oldukça önemlidir. Bu nedenle turşuyu hazırlarken uygun koşullar sağlandığından emin olmanız önemlidir.

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