  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den İran’a yeni saldırı: Hürmüz’de İHA’lar düşürüldü, radar tesisleri vuruldu Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İran'a rest! "Burası sizin değil bizim ülkemiz" ABD üslerinde alarm! İran vuruyor 6 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Haziran 1233: İbnü’l-Esîr'in vefatı (Tarihçi, Edip ve Muhaddis) Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti Buca belediye başkanı tutuklandı Uzayda korku dolu anlar! Rusya ve ABD'den sıcak açıklamalar CHP'den istifa etmişti! Bilecen için AK Parti iddiası Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem Cevdet Yılmaz'dan Rahmi Koç'a tepki
Gündem

Cevdet Yılmaz'dan Rahmi Koç'a tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cevdet Yılmaz'dan Rahmi Koç'a tepki

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınları aşağıladığı sözleri halen gündemde. Siyasi çevrelerden, STK'lardan ve vatandaşlardan tepki üzerine tepki gelirken, konuya dair Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur."

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti
Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

Gündem

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez
Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez

Gündem

Ağzı bozuk Rahmi Koç'a soruşturma! Bakan Gürlek: Bu nezaketsizlik kabul edilemez

Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!
Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!

Gündem

Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!

Rahmi Koç kimdir? Serveti ne kadar? İzmir’deki "Kürt kadın fıkrası" neydi? Gelen tepkiler, soruşturma ve özür…
Rahmi Koç kimdir? Serveti ne kadar? İzmir’deki "Kürt kadın fıkrası" neydi? Gelen tepkiler, soruşturma ve özür…

Gündem

Rahmi Koç kimdir? Serveti ne kadar? İzmir’deki "Kürt kadın fıkrası" neydi? Gelen tepkiler, soruşturma ve özür…

Anlattığı "Kürt kadın" fıkrası büyük tepki çekmişti! DEM Parti, Rahmi Koç’un aklını aldı: Hiç utanma yok
Anlattığı “Kürt kadın” fıkrası büyük tepki çekmişti! DEM Parti, Rahmi Koç’un aklını aldı: Hiç utanma yok

Gündem

Anlattığı “Kürt kadın” fıkrası büyük tepki çekmişti! DEM Parti, Rahmi Koç’un aklını aldı: Hiç utanma yok

HÜDA PAR'dan Rahmi Koç'a dozunda ayar
HÜDA PAR'dan Rahmi Koç'a dozunda ayar

Siyaset

HÜDA PAR'dan Rahmi Koç'a dozunda ayar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit
Gündem

Rahmi Koç'tan başka saygı duyan kalmamış! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tespit

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan milletin başına silah zoruyla, İstiklal Mahkemeleri eliyle geçirilen şapkanın günümüzdeki içler acısı halini ö..
Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti
Gündem

Rahmi Koç fıkra adı altında bir rezalete imza atarak, Kürt kadın kardeşlerimizi rencide etti

İş insanı Rahmi Koç'un iş ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin de bulunduğu bir hastane açılışında anlattığı sözde fıkra büyük tepki ç..
Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Türk teknelerini taciz etmeye kalkan Yunan botu, denizaltımızın yüzeye çıkmasıyla arkasına bakmadan kaçtı!

Ege Denizi'nde provokasyon peşinde koşan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, Bodrum açıklarında Türk teknelerini gayriahlaki bir şekilde ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23