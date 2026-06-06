Cevdet Yılmaz'dan Rahmi Koç'a tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ifadelerine ilişkin, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur."