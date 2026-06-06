Mansur’u cilalayan Barış Yarkadaş’ı terleten soru: 8 sayfa dediği hizmetten 2 tanesini sayamadı
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hizmetlerinin ‘sekiz sayfa’ tuttuğunu iddia etti. Gazeteci Sinan Burhan'ın ‘İki hizmet söyle’ sorusuyla çıkmaza girdi. Yarkadaş'ın Ankara'da yaşamadığını belirterek cevap verememesi üzerine Burhan, ‘O zaman neden ahkam kesiyorsun?’ diyerek tepki gösterdi.
Katıldıkları canlı yayında CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile Gazeteci Sinan Burhan arasında Mansur Yavaş üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.
Program sırasında Barış Yarkadaş’ın, Mansur Yavaş’ın hizmetlerinin “sekiz sayfa tuttuğunu” söylemesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.
‘NE BİLEYİM BEN’
Bunun üzerine Sinan Burhan, “Bırak bu sekiz sayfayı, iki tane hizmetini söyle” diyerek Yarkadaş’a tepki gösterdi.
Barış Yarkadaş ise, “Ne bileyim Sinan Burhan, ben Ankara’da mı yaşıyorum?” yanıtını verdi.
Bu sözler üzerine Sinan Burhan, “Ankara’da yaşamıyorsan neden ahkam kesiyorsun?” ifadelerini kullandı.
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