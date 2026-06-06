Gündeme oturacak detaylar: Kalp krizi erkeklerde neden daha fazla görülür?
Kalp krizi erkeklerde neden daha fazla görülür sorusu cevabı ortaya çıktı.
Kalp krizi erkeklerde neden daha fazla görülür sorusu cevabı ortaya çıktı.
Erkeklerin kadınlara göre daha fazla kalp krizi geçirmesinin temel nedenleri arasında östrojen hormonunun koruyucu etkisi, yaşam tarzı faktörleri (sigara, stres), karın bölgesi yağlanması ve kalp damar yapısındaki farklılıklar yer alır.
Soru şu: Kalp krizi erkeklerde neden daha fazla görülüyor? Erkeklerin kadınlara göre daha fazla kalp krizi geçirmesinin temel nedenleri arasında östrojen hormonunun koruyucu etkisi, yaşam tarzı faktörleri (sigara, stres), karın bölgesi yağlanması ve kalp damar yapısındaki farklılıklar yer alır.
Genetik yatkınlık ve hormonal farklılıklar nedeniyle erkekler, kadınlardan yaklaşık 7-10 yıl daha erken (genellikle 40'lı/50'li yaşlar) risk altına girer.
Hormonal Koruma Eksikliği: Kadınlarda menopoz öncesi dönemde yüksek olan östrojen hormonu damarları korurken, erkeklerde bu koruyucu mekanizma bulunmaz.
Yaşam Tarzı ve Davranışsal Farklılıklar: Erkeklerde sigara kullanımı, yoğun stres, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı daha yaygındır.
Yağlanma Tipi: Erkeklerde kalp krizine daha çok yol açan karın (viseral) bölgesi yağlanması daha fazladır.
Genç Yaşta Risk: Son yıllarda 30-40 yaş arası erkeklerde de kalp krizi oranları artmaktadır.
Damar Yapısı: Erkeklerin kalp damarları, kadınlara kıyasla plak birikimine ve tıkanmaya daha yatkın bir anatomik yapıya sahiptir.
Erkekler daha sık kalp krizi geçirse de, kadınlarda kalp krizi sonrası ölüm oranları genellikle daha yüksektir
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