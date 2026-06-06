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Gümüşhane'de sırra kadem basmıştı: Cani koca bakın nerede yakalandı
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Gümüşhane'de sırra kadem basmıştı: Cani koca bakın nerede yakalandı

Gümüşhane'de karısını öldürüp kayıplara karışan zanlı dört gün aradan sonra bulunarak gözaltına alındı.

#1
Foto - Gümüşhane'de sırra kadem basmıştı: Cani koca bakın nerede yakalandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşini darbederek öldüren kişi, saklandığı depoda gözaltına alındı.

#2
Foto - Gümüşhane'de sırra kadem basmıştı: Cani koca bakın nerede yakalandı

Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.

#3
Foto - Gümüşhane'de sırra kadem basmıştı: Cani koca bakın nerede yakalandı

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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