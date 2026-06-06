Gümüşhane'de sırra kadem basmıştı: Cani koca bakın nerede yakalandı
Gümüşhane'de karısını öldürüp kayıplara karışan zanlı dört gün aradan sonra bulunarak gözaltına alındı.
Gümüşhane'de karısını öldürüp kayıplara karışan zanlı dört gün aradan sonra bulunarak gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 2 Haziran'da eşini darbederek öldüren kişi, saklandığı depoda gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Arzu P'yi (26) darbederek öldürdükten sonra kaçan H.P. (27), polis ekiplerince ilçe merkezinde saklandığı depoda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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