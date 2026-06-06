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Ezber bozacak bir çıkışın sonu gelmedi: Trabzonspor istiyordu: Sporting bitirdi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Ezber bozacak bir çıkışın sonu gelmedi: Trabzonspor istiyordu: Sporting bitirdi

Trabzonspor çok uzun bir süredir İsveç ekibi Hacken'de forma giyen Silas Andersen'i istiyordu. Ancak devreye Portekiz devi Sporting girdi ve işi bitirdi.

#1
Foto - Ezber bozacak bir çıkışın sonu gelmedi: Trabzonspor istiyordu: Sporting bitirdi

Trabzonspor, Hacken Kulübü'nün 21 yaşındaki ön liberosu Silas Andersen konusunda uzun süre uğraştı. Ancak bu transfer mutlu sonla bitmedi. Sporting Lizbon, 7.5 milyon euro karşılığında Hacken'i ikna etti. 1.90 boyundaki futbolcunun Hacken ile 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi vardı. Ancak adres değişikliğine gitti.

#2
Foto - Ezber bozacak bir çıkışın sonu gelmedi: Trabzonspor istiyordu: Sporting bitirdi

Tam adı; Silas Sinan Erhen Thorup Andersen olan genç oyuncunun babası Türk... Annesi ise Danimarkalı... Fakat Andersen'in Türk vatandaşlığı bulunmuyor. Bugüne kadar 7 kez Danimarka U21 Milli Takımı'nın formasını giydi. Çok iyi bir çıkış yakalayan genç futbolcu, birçok ekibin transfer listesindeydi...

#3
Foto - Ezber bozacak bir çıkışın sonu gelmedi: Trabzonspor istiyordu: Sporting bitirdi

Sporting Lizbon'un onunla ilgili planı ise net... Andersen'den bir süre yararlandıktan sonra ilerleyen yıllarda yüksek rakamlara satmayı düşünüyorlar. Sporting, genellikle bu yaklaşımı benimsiyor. Ve başarılı da oluyorlar. Trabzonspor ise bu gelişmenin ardından alternatiflere yöneldi.

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