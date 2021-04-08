Ahmet Hakan: Kemal Bey demokrat bir Türkiye vaad ediyor ama...

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Trafsız Bölge' programında bugün de gündem "Siyasette 'darbe iması' tartışmaları" oldu.

Konuklardan Necdet Saraç, Hürriyet gazetesinin 'Darbe bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı' başlıklı haberine göndermede bulundu.

Saraç, Ahmet Hakan'ın programında Hürriyet'i hedef aldı

Saraç konuyla ilgili, "Hürriyet dahil olmak üzere gazeteler ne yazdılar, amirallerin içinde CHP'liler var. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi. Amirallerin içinde CHP'li de olur İyi Partili de olur, AK Partili de olur MHP'li de olur. İşi öyle bir kriminalize ettiler ki CHP hedef tahtasına konuldu." dedi.

Ahmet Hakan, o haberin başlığına açıklık getirdi

Bunun üzerine söz alan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yapılan habere değinerek bir açıklama yaptı.

"Hürriyet'le ilgili bir açıklama yapmama fırsat verin" diyerek söze başlayan Hakan, "Bizim ilkelerimize aykırı bir haberdir o. Çok kısa bir süre internet sitesinde kalmıştır, hemen çıkartıldı. Yarın da bir özür yazısı yazılacak. Gazetede yazılı olarak çıkacak. Biz habercilikte bu tür şeyler yapmayız." açıklamasında bulundu.

Hakan daha sonra, düzeltilen haberle ilgili eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

"CNN'in alakası yok"

Ahmet Hakan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İnternette çok kısa sürede kalmış bir haber için, Hürriyet de böyle falan diye tepenilmesini yadırgadığımı ifade etmek isterim. Özellikle CHP liderinin bu haber üzerine Hürriyet'le ilgili bir takım şeyler söylemesi çok yadırgatıcı. Kemal Bey grup toplantısıda Hürriyet'ten söz ettiği gibi CNN Türk'ten de söz etti. Yahu CNN ne yapmış kardeşim. CNN'in böyle bir şeyle alakası bile yok. Niye CNN Türk'ü konu ediyor. Biz ne yapıyoruz kardeşim. Biz oturuyoruz tartışma programı yapıyoruz, her görüşten insan programımıza katılıyor, herkes görüşünü söylüyor.

"Hedef gösterme Kemal Bey'in demokrasi vaadiyle uyuşmuyor"

Kemal Bey niye böyle bir şey yapıyor anlamıyorum CNN Türk'ün ne suçu var. CNN Türk'ün konuyla ilgili ne bir haber var ne de en küçük bir şey. Niye bir yayın kuruluşu muhalefet lideri tarafından partisinin grup toplantısında isimler verilerek hedef gösterir ki, ben çok yadırgıyorum doğrusu. Kemal Bey demokrat bir Türkiye vaad ediyor ama yayın organlarının ismini vererek uğraşmak pek bağdaşmıyor gibi geliyor bana."