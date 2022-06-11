Ahmet Hakan, Erdoğan'ın siyaset arkadaşlarına sert çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Destekleyeni de desteklemeyeni de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir iletişim ustası olduğunu kabul eder" ifadelerini kullandığı köşesinde, Erdoğan'ın siyaset arkadaşlarında ise bunun tam tersi bir durum olduğunu belirtti. AK Partili pek çok ismin iletişim işini bir türlü başaramadığına dikkat çeken Hakan, "Yahu insan, hiç değilse liderini örnek alır. Onun gibi yapmaya çalışır. Onun gittiği yoldan gider" deyip şunları kaydetti:

"Destekleyeni de desteklemeyeni de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir iletişim ustası olduğunu kabul eder.

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Artık şunu biliyoruz:

Erdoğan, bir meseleyi ahaliye anlatmak istediğinde...

- Onu en yalın, en anlaşılır, en basit hale getirir.

- İçine öfkesini de sevincini de katar.

- Anlatımda kullanılması gereken her türlü unsuru kullanır.

- İletişimin altın kuralı olan bıkmadan tekrar etme ilkesinden asla sapmaz.

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Peki ya Erdoğan’ın siyaset arkadaşları?

Onların durumu nedir?

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Orada tam tersi bir durum var.

İletişim işini bir türlü başaramıyorlar.

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Yahu insan, hiç değilse liderini örnek alır. Onun gibi yapmaya çalışır. Onun gittiği yoldan gider."