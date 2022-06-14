Ahmet Hakan boruyu döşedi! Topu tam 90'a taktı
Ahmet Hakan, Karadeniz gazı için boruların döşenmeye başlamasıyla "Hani doğalgaz bulunmuştu? Hani çıkarılacaktı? Hani? Hani?" diye sürekli sorular soran zevatın sesinin kesileceğine işaret etti.
Ahmet Hakan, Karadeniz gazı için boruların döşenmeye başlamasıyla "Hani doğalgaz bulunmuştu? Hani çıkarılacaktı? Hani? Hani?" diye sürekli sorular soran zevatın sesinin kesileceğine işaret etti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
" “Hani doğalgaz bulunmuştu? Hani çıkarılacaktı? Hani? Hani?”
Son günlerde muhalif mavraların bir numaralı geyiği buydu.
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Karadeniz gazı için boruların döşenmeye başlamasıyla...
Sanırım bu geyik de tarihe karışmış olacak."