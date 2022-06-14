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Medya Ahmet Hakan boruyu döşedi! Topu tam 90'a taktı
Medya

Ahmet Hakan boruyu döşedi! Topu tam 90'a taktı

Ahmet Hakan, Karadeniz gazı için boruların döşenmeye başlamasıyla "Hani doğalgaz bulunmuştu? Hani çıkarılacaktı? Hani? Hani?" diye sürekli sorular soran zevatın sesinin kesileceğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 10:18:00 -
Ahmet Hakan boruyu döşedi! Topu tam 90'a taktı

Ahmet Hakan, Karadeniz gazı için boruların döşenmeye başlamasıyla "Hani doğalgaz bulunmuştu? Hani çıkarılacaktı? Hani? Hani?" diye sürekli sorular soran zevatın sesinin kesileceğine işaret etti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

" “Hani doğalgaz bulunmuştu? Hani çıkarılacaktı? Hani? Hani?”

Son günlerde muhalif mavraların bir numaralı geyiği buydu.

*

Karadeniz gazı için boruların döşenmeye başlamasıyla...

Sanırım bu geyik de tarihe karışmış olacak."

 

3
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Yorumlar

CELAL

REIS BAZI INANMAYAN GURUHA BORUYU DÖŞÜYOR MAŞALLAH

Mustafa

Bunlar da geyik bitmez bunların kendileri geyik diyecek ama geyiğe hakaret olur bunlar iblis iblis iki
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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