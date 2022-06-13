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Medya Ahmet Hakan, Babacan'a sağlı-sollu girişti
Medya

Ahmet Hakan, Babacan'a sağlı-sollu girişti

Ahmet Hakan, "Altılı masada aday nasıl belirlenecek" başlığını attığı yazısında muhalefeti fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 09:59:00 - 2022-06-13 10:09:13
Ahmet Hakan, Babacan'a sağlı-sollu girişti

 

Ahmet Hakan, "Altılı masada aday nasıl belirlenecek" başlığını attığı yazısında muhalefeti fena ti'ye aldı. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

"- Kemal Kılıçdaroğlu, “Evet arkadaşlar, bu toplantımızda adayımızı belirliyoruz” diye bir açılış cümlesi mi kuracak?

*

- Herkes ufak bir kâğıda adayın ismini yazıp bir kutuya mı atacak?

*

- Meral Akşener ile Gültekin Uysal’ın oyu bir mi olacak?

*

- Gizli oy/açık tasnif kuralı geçerli mi olacak?

*

- Ahmet Davutoğlu, “Benim özgül ağırlığım var. Benim oyum iki oy sayılmalı” diyecek mi?

*

- Ali Babacan, oylamanın ortasında “Ben oynamıyorum, ben oynamıyorum” diyecek mi?"

 

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