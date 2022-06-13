Ahmet Hakan, Babacan'a sağlı-sollu girişti
Ahmet Hakan, "Altılı masada aday nasıl belirlenecek" başlığını attığı yazısında muhalefeti fena ti'ye aldı.
Ahmet Hakan, "Altılı masada aday nasıl belirlenecek" başlığını attığı yazısında muhalefeti fena ti'ye aldı. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:
"- Kemal Kılıçdaroğlu, “Evet arkadaşlar, bu toplantımızda adayımızı belirliyoruz” diye bir açılış cümlesi mi kuracak?
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- Herkes ufak bir kâğıda adayın ismini yazıp bir kutuya mı atacak?
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- Meral Akşener ile Gültekin Uysal’ın oyu bir mi olacak?
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- Gizli oy/açık tasnif kuralı geçerli mi olacak?
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- Ahmet Davutoğlu, “Benim özgül ağırlığım var. Benim oyum iki oy sayılmalı” diyecek mi?
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- Ali Babacan, oylamanın ortasında “Ben oynamıyorum, ben oynamıyorum” diyecek mi?"