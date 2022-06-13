Ahmet Hakan, Babacan'a sağlı-sollu girişti

Ahmet Hakan, "Altılı masada aday nasıl belirlenecek" başlığını attığı yazısında muhalefeti fena ti'ye aldı. Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

"- Kemal Kılıçdaroğlu, “Evet arkadaşlar, bu toplantımızda adayımızı belirliyoruz” diye bir açılış cümlesi mi kuracak?

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- Herkes ufak bir kâğıda adayın ismini yazıp bir kutuya mı atacak?

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- Meral Akşener ile Gültekin Uysal’ın oyu bir mi olacak?

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- Gizli oy/açık tasnif kuralı geçerli mi olacak?

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- Ahmet Davutoğlu, “Benim özgül ağırlığım var. Benim oyum iki oy sayılmalı” diyecek mi?

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- Ali Babacan, oylamanın ortasında “Ben oynamıyorum, ben oynamıyorum” diyecek mi?"