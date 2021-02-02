Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılara tepki

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyona destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar kaygı vericidir. Sorunlar, gözaltılarla değil konuşularak çözülür" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde rektörlük binasını işgal girişiminde bulunan bir grup provokatöre polis müdahalede bulundu. Protestoların hedefindeki Rektör Melih Bulu ise, polis koruması eşliğinde binadan çıkarıldı.

Bugün de devam eden eylemler sırasında Kabe görselinin yer aldığı bir pankartın yere atılarak ayaklar altına alınması sonrası 100'den fazla gözaltı yaşandı. Gözaltına alınanların büyük bir bölümünün öğrenci değil, marjinal örgütlere bağlı militanlar olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Davutoğlu'ndan gözaltılara tepki

CHP ve HDP'nin yanı sıra terör örgütü FETÖ'nün, Amerikan ve İngiliz medyasının de destek verdiği olaylara Ahmet Davutoğlu'ndan da destek geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar kaygı vericidir. Üniversitelerimizde akademik özgürlük ortamını korumak toplumun ortak görevidir" ifadelerine yer verdi.

'Katil polis', 'defol polis' sloganlarının atıldığı ve polise saldırıların kameralara yansıdığı olaylarla ilgili Davutoğlu, "Bir an önce aklı selime dönülmesi, konuşulabilir bir zeminin inşa edilmesi gerekmektedir. Sorunlar, gözaltılarla değil konuşularak çözülür" dedi.