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Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...

Yerel seçim sürecinde 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' sözlerini verdikten sonra İstanbul'u ve bazı belediyeleri kazandıktan sonra kıyıma başlayan CHP'li başkanlara tepki yağıyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:11
Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na kuracağı yeni partide yer alması beklenen eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, işçi kıyımlarına başlayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran işten çıkarılan bir adamın engelli çocuğu ile isyanını gösteren fotoğrafı paylaşarak, "İBB’de ilk icraat işten çıkarmalar! Dün, kimse işinden olmayacak söylemleri! Bugün binlerce İBB çalışanının feryadı. İlkeli olmak, haksızlığın her türlüsüne karşı çıkmaktır.Tutarsızlıkla başladınız Sn. İmamoğlu. Unutmayın, madur ettiğiniz her aile toplum vicdanında karşılık bulur" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:11
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Selim Temurci

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